Lycurgus opnieuw onderuit tegen Orion, beslissing valt zondag in MartiniPlaza Het driemansblok van Lycurgus is niet opgewassen tegen een smash van Joris Marcelis archief (Foto: JK Beeld)

Lycurgus is er zaterdagmiddag niet in geslaagd om de tweestrijd tegen Orion te beslissen. De formatie van coach Arjan Taaij ging met 3-1 onderuit. Hierdoor is de stand in de best-of-five serie nu 2-2.

Beslissing De beslissing in de strijd om het Nederlands kampioenschap valt nu zondag in Martiniplaza. Het duel begint om 14:00 uur. De setstanden in Doetinchem waren 25-21, 14-25, 26-24 en 25-20 in het voordeel van Orion. Bol van spanning Het was een wedstrijd die bol stond van de spanning en waarin Lycurgus matig begon. Orion nam al snel in de eerste set het initiatief en trok deze set uiteindelijk met 25-21 naar zich toe. Goede tweede set De gasten herpakten zich hierna. De aanval ging beter lopen en een aantal succesvolle opslagen van Stijn van Schie zorgden voor het beslissende gaatje. Orion liet het lopen en zo werd het 14-25. Stuivertje wisselen Cruciaal was de derde set. Het was constant stuivertje wisselen, Lycurgus slaagde er niet in om het goede en dominante spel van de tweede set te continueren. Het eerste setpoint van de Doetinchemmers werd nog verijdeld door de Groningers, maar bij het tweede setpoint was er geen houden meer aan: 26-24. Psychologisch gesterkt Orion zag zich ook psychologisch gesterkt doordat deze cruciale set gewonnen werd. Halverwege de vierde set werd een gat van vijf punten geslagen door de ploeg van coach Redbad Strikwerda. Lycurgus was niet meer bij machte om dit verschil teniet te doen: 25-20. Operatie Zo volgt voor Lycurgus een nieuwe domper en staat het weer gelijk in de strijd om het landskampioenschap. Er volgt nu een omvangrijke operatie voor de Groningers om morgen MartiniPlaza klaar te maken en vol te krijgen voor de beslissende vijfde wedstrijd. Lees ook: - Taaij: 'Geen tijd om chagrijnig te zijn'

