Vandalen vernielen kermis: 'Alles was stuk, ik kon wel janken'

Een gesloopte draaimolen, gestolen geweren en kogeltjes, vernielingen in de schiettent... Een prachtige kermisdag in de Groningse wijk De Hoogte begon voor organisator Peter Bruinewoud met een flinke domper.

'Ik was hier vanmorgen om zes uur en stond met tranen in mijn ogen. Ik ben er helemaal kapot van.'

Gratis draaimolen

De jaarlijkse kermis van Buurt- en Speeltuinvereniging De Hoogte werd zaterdag vanwege een dure vergunning eens niet op straat georganiseerd, maar op het terrein van de speeltuin zelf. Bruinewoud had als voorzitter van de vereniging de hele dag tot in de puntjes geregeld. Toch liep alles anders dan gedacht.

´Toen ik hier aankwam, stond de deur van de schiettent open en zag ik allemaal spullen liggen. Ik zag al snel dat er ingebroken was. Er zijn geweren weg gehaald en ook de kogeltjes zijn gestolen.'

De daders hebben het voor de kleintjes heel erg verpest. Daar heb ik geen woorden voor. Ik kan wel janken... Peter Bruinewoud - Kermisorganisator

Ook zijn topattractie, een draaimolen voor kinderen, bleef niet buiten schot. De vandalen hadden het voorzien op het elektrische systeem van de attractie, vertelt de nog altijd geëmotioneerde Bruinewoud.

'Alles was stuk. Zo zonde, want dat draaimolentje was net opgeknapt en alle kinderen mochten er gratis rondjes in draaien. De daders hebben het voor de kleintjes heel erg verpest. Daar heb ik geen woorden voor. Ik kan wel janken...'

Zesduizend euro schade

De kermis in De Hoogte bestaat al meer dan zestig jaar en was, ondanks de vernielingen, ook nu een succes. De rommelmarkt en braderie werden goed bezocht. Maar Bruinewoud vreest dat hij de steun van de betrokken kermisexploitanten nu kwijt is.

'We doen al jaren zaken met deze mensen, maar die komen door de vernielingen volgend jaar misschien niet meer terug. Dat zou heel jammer zijn. De totale schade bedraagt zo'n zesduizend euro. Tijdens het slotfeest van vanavond ga ik met de collectebus rond om ze nog een beetje te compenseren, want hier zijn we niet voor verzekerd.'

Bruinewoud heeft een vermoeden wie de daders zijn, maar kan dat niet bewijzen. Daarom looft hij 250 euro uit voor de gouden tip over de inbraak.

Onderaan de glijbaan stonden flesjes in het zand, met de kapotte kant naar boven. Hoe ziek ben je dan? Peter Bruinewoud - Kermisorganisator

De weg naar de politie weet hij inmiddels helaas goed te vinden. Het speeltuinterrein in De Hoogte is namelijk vaker doelwit van vernielingen. Zo staken vandalen twee weken geleden nog een schilderkeet en een container in brand. Maar daar bleef het niet bij, vertelt Bruinewoud ontdaan.

'In de speeltuin hebben ze flessen met de kapotte onderkant naar boven in het zand gedrukt, precies onderaan de glijbaan. Hoe ziek ben je dan? Als een kind daar vanaf was gegleden, had die compleet open gelegen. Gelukkig heb ik het zelf ontdekt.'

Speeltuin afsluiten?

Door de reeks incidenten rijst de vraag of de speeltuin niet beter afgesloten kan worden, zodat onverlaten niet op het terrein kunnen komen. Maar daar wil Bruinewoud niets van weten.

'Ik wil heel graag een open terrein houden. Met dit weer moeten kinderen er lekker kunnen spelen. Moet je dan alles afsluiten omdat vandalen de boel vernielen? Ik snap heel goed dat ze hier 's avonds laat chillen, maar ga niet dit soort dingen doen. De Hoogte heeft al een naam. De kermis zorgt juist voor wat positiviteit. Dan is dit heel zuur.'

'Dit had een topdag moeten worden. Dat was het ook, maar wel met een zwart randje. Dit had niet mogen gebeuren.'

Zo trof Bruinewoud de kermis 's ochtends aan

De draaimolen bleef stil staan

Tipgevers worden beloond

