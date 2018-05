Expeditie Grunnen: met mevrouw Boerema een rondje om de bloempot

Derk Bosscher en Ronald Niemeijer zitten vandaag samen op de motor en toeren de hele provincie door. Waar wordt de vrijheid gevierd deze zaterdag, en hoe?

Het duo komt onder andere bij een verzorgingstehuis in Winsum terecht. Daar treffen ze mevrouw Boerema (84). Zij wordt door een zuster uit haar rolstoel getild en naast Derk in de zijspan gezet..

Ook in Expeditie Grunnen:

- De vlag uit in Adorp

- Verhalen over de oorlog uit het verzorgingstehuis

- Historische optocht in Uithuizermeeden

- Duitse toeristen in Delfzijl

- Het eerste bevrijdingsfestival in Winschoten

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

