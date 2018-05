Na afloop van de nederlaag tegen Orion had Lycurgus-coach Arjan Taaij geen tijd om chagrijnig te zijn. 'Morgen moeten we er staan,' aldus Taaij.

Geen invloed

'Ik maak me niet meer druk om iets waar ik geen invloed meer op heb. Vanavond kijken we wat we anders, beter en met meer overtuiging moeten doen. Daar ligt nu de focus,' verklaart de coach van Lycurgus.

Slecht begin

Taaij zag dat zijn ploeg niet goed aan de wedstrijd begonnen was, maar dit herstelde in de tweede set. 'Maar op de cruciale momenten in de derde en vierde set ontbrak het aan kwaliteit. Voor volleyballend Nederland is dit prachtig. Wij hadden het graag vandaag al afgemaakt, dat is niet gelukt. Nu moet de focus op morgen,' zegt Taaij.

Redbad on tour

Aan de andere kant stond Redbad Strikwerda, de coach van Orion, te stralen. 'Redbad de verschrikkelijke on tour,' lacht Strikwerda. 'Een hele goede prestatie van onze ploeg, ons niet laten wegdrukken door het verlies in de tweede set. De sfeer zat bij ons.'

Sneer richting Lycurgus

Nu gaat ook de focus bij Orion richting het allesbeslissende duel zondag in MartiniPlaza. Strikwerda deinst er niet voor terug om de psychologische oorlogsvoering richting dat duel alvast te beginnen. 'Van de laatste vijf duels tegen Lycurgus hebben wij er drie gewonnen, hun twee..bij deze dus,' sluit Strikwerda breed grijnzend af.

