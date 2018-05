Deel dit artikel:











Donar treft verrassende tegenstander in halve finale play-offs Bradford Burgess legt aan voor een schot tegen New Heroes, in het competitieduel eerder dit seizoen. (Foto: JK Beeld)

De basketballers van Donar hadden waarschijnlijk een andere tegenstander verwacht in de halve finale, maar het wordt Forward Lease Rotterdam. De Rotterdammers schakelden New Heroes uit Den Bosch uit in de kwartfinale.

Het eerste duel van de kwartfinale werd nog ruim gewonnen door New Heroes (99-64), dat als vierde eindigde in de competitie. De nummer vijf, Rotterdam, won de overige twee duels van de best-of-three serie. Eerst met 97-93 in eigen huis en zaterdagavond wonnen de Rotterdammers in Den Bosch (89-92). Dinsdag live De halve finale (best-of-seven) begint dinsdagavond om 19.30 uur in MartiniPlaza. De wedstrijd is live te volgen via een stream van RTV Noord. Lees ook: - Donar krijgt extra tegenstander in eredivisie, opzet play-offs verandert

- Donar vernedert New Heroes in laatste competitieduel