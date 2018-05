Recordomzet voor Bevrijdingsfestival Groningen

Het Bevrijdingsfestival in Groningen is naar tevredenheid van de organisatie verlopen. Exacte cijfers moeten nog bekend worden, maar de bezoekersaantallen van vorig jaar zijn volgens de organisatie minstens geëvenaard.

'Ik durf nog niet precies te vertellen hoeveel mensen er waren, maar dat het ontzettend druk was heeft iedereen kunnen zien. Ik kan wel alvast melden dat we gisteren een recordomzet hebben gedraaid', aldus festivaldirecteur Diederik van der Meide.

Bomvol Stadspark

Er werd al rekening mee gehouden dat het Stadspark flink zou vollopen. Niet alleen viel het Bevrijdingsfestival dit jaar op een zaterdag, ook waren de weersvooruitzichten prachtig. Vorig jaar was het weer een stuk minder, maar kwamen er toch 135.000 bezoekers op het festival af.

Ik denk dat we onze handen mogen dichtknijpen met hoe goed het festival is verlopen Diederik van der Meide - Directeur Bevrijdingsfestival Groningen

De organisatie speelde al vroegtijdig in op de weersverwachtingen en de publieke belangstelling. Zo mochten bezoekers zelf drinkwater meenemen en werden er waterflesjes uitgedeeld bij drukbezochte podia. Optredens van populaire artiesten werden tactisch over het programma verdeeld om piekmomenten in bezoekersaantallen bij bepaalde podia te voorkomen.

Effectieve maatregelen

Volgens Van der Meide zijn alle genomen maatregelen effectief geweest. Zo werden entreepoorten op sommige momenten korte tijd preventief afgesloten. 'Dat heeft volgens mij goed gewerkt', stelt hij.

Pepperspray

Er deden zich nauwelijks noemenswaardige incidenten voor, al werd er aan het begin van de avond wel een jongen van het festivalterrein verwijderd nadat hij met pepperspray had gespoten naar een andere bezoeker.

'Jammer dat iemand zoiets nodig vindt, maar er is goed ingegrepen', vervolgt de festivaldirecteur. Verder waren er volgens hem nog wat kleine vechtpartijtjes en mensen die onwel raakten door het warme weer. 'Maar die dingen gebeuren altijd en overal. Ik denk dat we onze handen mogen dichtknijpen met hoe goed het festival is verlopen.'

Knullig

Met het oog op volgend jaar ziet Van der Meide nog wel enkele verbeterpunten voor de organisatie van het evenement. 'Best wel knullig, maar we waren eigenlijk van plan om een betaalde fietsenstalling neer te zetten. Dat is er compleet bij ingeschoten', lacht hij. 'Maar al met al zijn we verder dik tevreden.'

