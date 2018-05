FC Groningen en ontknoping Lycurgus live op Radio Noord

Vanaf 14.00 uur is er een speciale uitzending van Noord Sport op Radio Noord, met daarin de laatste wedstrijd van FC Groningen en de alles-of-niets-wedstrijd van Abiant Lycurgus.

De Groningse volleyballers hebben zaterdag in Doetinchem van Seesing Personeel Orion verloren en daardoor staat de stand in de best-of-five-serie 2-2. In MartiniPlaza volgt dus nog één laatste kans om landskampioen te worden.

De wedstrijd begint om 14.00 uur, Karel-Jan Buurke is de commentator.

Laatste wedstrijd FC Groningen

FC Groningen speelt in Eindhoven tegen landskampioen PSV de laatste wedstrijd van het seizoen. Behalve de eer staat er nog acht ton tv-geld op het spel.

Elwin Baas doet vanaf 14.30 uur verslag vanuit het Philips Stadion, analist Jan Veenhof en presentator Niiwino Geertsema zitten in de studio.

Vanaf 14.00 uur hoef je dus niks te missen van de Groningse topsport.

