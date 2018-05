Deel dit artikel:











OV-staking dinsdag valt mogelijk mee; wel nieuwe staking in vooruitzicht Conducteurs en machinisten staken omdat ze net zoveel willen verdienen als hun collega's van de NS. (Foto: Dennis Venema)

Ook over ongeveer drie weken vinden er mogelijk stakingen in het openbaar vervoer plaats. De leden van vakbonden FNV en CNV staken dan opnieuw, mocht er tegen die tijd nog geen akkoord over een nieuwe cao zijn bereikt.

Geschreven door Marten Nauta

Verslaggever

Een exacte datum wil een woordvoerder van het FNV nog niet noemen. 'Als ik dat doe heeft staken geen nut meer', zegt hij. Vakbondsbestuurder Sijtze de Bruine van het CNV laat weten dat er tijdens de eindexamenperiode op middelbare scholen 'sowieso niet wordt gestaakt'. 'Estafettestakingen' De stakingen zijn onderdeel van de 'estafettestakingen' van het FNV. Die starten komende dinsdag in de regio Twente, Utrecht en de regio Arnhem-Nijmegen. Daar rijden dan geen bussen en regionale treinen. Eigen koers Na de examenperiode gebeurt dat mogelijk ook in Noord-Nederland: tenzij de bonden voor die tijd een concreet voorstel van de werkgevers krijgen. Intussen vaart een andere vakbond, de VVMC, een eigen koers. Die koers begint dinsdag, als de leden van VVMC staken. 'Wij willen niet drie weken wachten, dan heb je immers geen momentum meer', zegt vakbondsbestuurder Wim Eilert. Ook de VVMC staakt overigens niet tijdens de examenperiode. Alleen VVMC-leden staken dinsdag Saillant detail is dat, hoewel er misschien nu nog een 'momentum' is, de VVMC dinsdag alleen staat. Leden van FNV en CNV staken niet mee, waardoor de impact op het treinvervoer mogelijk minder groot is dan afgelopen maandag en dinsdag, toen er geen enkele Arriva-trein reed. Of dat daadwerkelijk het geval is, kan Arriva nog niet zeggen. Zondagmiddag vindt daarover een overleg plaats, laat een woordvoerder van de vervoersmaatschappij weten. Stakingen Buschauffeurs, conducteurs en machinisten staakten op maandag 30 april en dinsdag 1 mei voor het eerst. Buschauffeurs willen vooral een lagere werkdruk; conducteurs en machinisten willen net zoveel verdienen als hun collega's van de NS. Lees ook: - Arriva: nieuwe staking is niet uit te leggen aan de reiziger

- Staking op komst: treinverkeer in Groningen ligt dinsdag deels plat

- OV-staking treft reizigers: 'Aan de goden overgeleverd'