Deel dit artikel:











Live: Lycurgus wint eerste set (25-22), slotfase tweede set erg spannend Een kolkend MartiniPlaza maakt zich op voor de beslissingswedstrijd archief (Foto: JK Beeld)

Het is alles of niets voor de volleyballers van Lycurgus vanmiddag. De formatie van coach Arjan Taaij nam in de serie tegen Orion een 2-0 voorsprong, maar de Doetinchemmers kwamen terug tot 2-2 in de best-of-five serie.

Er zitten 1200 toeschouwers in MartiniPlaza. Volg het duel via onderstaande stream of via ons liveblog. (Let op stream functioneert niet via onze app.)