Vlucht uit Ibiza niet op tijd in Eelde: vliegtuig wijkt uit naar Schiphol

Passagiers die vannacht van Ibiza naar Eelde vlogen, hadden een lange nacht. Door vertraging kon het Nordica-vliegtuig pas na middernacht op Eelde landen en dat mag niet. En dus moest er uitgeweken worden naar Amsterdam.

Dat meldt RTV Drenthe.

Vliegtuigen moeten voor middernacht landen in Eelde. De luchthaven is 's nachts gesloten en is dan alleen geopend voor medische vluchten.

Staking in Marseille

De vlucht van de touroperators Thomas Cook en Neckermann Reizen had vertraging omdat de luchtverkeersleiding in Marseille staakte. Daardoor konden niet alle vliegtuigen zomaar boven Zuid-Frankrijk vliegen en daar had de vlucht van Ibiza naar Eelde ook last van.

'Alle toestellen die over dat gebied vliegen hebben daar last van en dan moet je andere routes vliegen', zegt Hanita van der Meer van Thomas Cook. Door die vertraging wist de vlucht niet voor de sluitingstijd van Groningen Airport Eelde te landen.

Geen Bremen, maar Amsterdam

De vlucht moest uitwijken naar een andere luchthaven en dat was volgens Van der Meer nog niet zo eenvoudig. 'Landen op het vliegveld in Bremen kon niet, want dan konden we de reizigers niet terughalen. Daardoor werd het Schiphol.'

Reizigers werden vanaf Schiphol met een bus naar Eelde vervoerd. De woordvoerster van Thomas Cook weerspreekt geluiden dat de reizigers hierover niet geïnformeerd waren. 'Van de zeventig mensen op de vlucht zaten er uiteindelijk 68 in de bus.'

