Lycurgus verovert derde landstitel op rij

De volleyballers van Lycurgus zijn opnieuw landskampioen geworden. In de beslissende vijfde wedstrijd kreeg de formatie van coach Arjan Taaij Orion uit Doetinchem op de knieën.

Het duel in MartiniPlaza eindigde in 3-1 (25-23, 21-25, 25-22, 25-23)

Goed uit de startblokken

De alles-of-niets-wedstrijd in Groningen was nodig omdat Orion zaterdag de stand in de best-of-five-series op 2-2 bracht. De 1200 aanwezige toeschouwers in MartiniPlaza zagen hoe Lycurgus de eerste set met 25-23 naar zich toe trok.

Spannend duel

Beide ploegen waren opnieuw goed aan elkaar gewaagd. De tweede set ging naar de ploeg uit Doetinchem, waarna Lycurgus in de derde set opnieuw het voortouw nam. Coach Taaij spoorde zijn mannen tijdens de wedstrijd geregeld aan. Dat enthousiasme sloeg over op de ploeg, waarna de vierde set gewonnen werd.

'We wilden heel graag thuis kampioen worden'

De derde landstitel op rij werd vervolgens uitbundig gevierd door de spelers en het publiek. Taaij liet in een eerste reactie weten ontzettend trots te zijn.

'We wilden heel graag thuis kampioen worden. We hebben laten zien dat we een heel goed team, met heel veel kwaliteit!'

Lees ook:

- Kooistra blijft kampioen Lycurgus trouw: 'Fysiek gaat het nog goed'

- Kampioenenmaker Arjan Taaij is trots: 'Alle titels zijn uniek'

- Taaij: 'Geen tijd om chagrijnig te zijn'

- Lycurgus opnieuw onderuit tegen Orion, beslissing valt zondag in MartiniPlaza