FC Groningen sluit seizoen af met doelpuntloos gelijkspel tegen PSV

Ritsu Doan in duel met Steven Bergwijn in de thuiswedstrijd van de FC tegen PSV (Foto: JK Beeld)

FC Groningen heeft de laatste wedstrijd van het seizoen met 0-0 gelijkgespeeld tegen landskampioen PSV. Antuna kreeg de grootste kans van de wedstrijd. Op slag van rust kwam de Mexicaan niet tot een doeltreffend schot na een steekbal van Bacuna.

Gezapig

In een gezapig duel was het al snel duidelijk dat er voor beide ploegen niks meer op het spel stond. Bij PSV moesten Ramselaar en Hendrix al snel met een blessure naar de kant en werden gewisseld. Verder trok scheidsrechter Janssen in het eerste kwartier drie gele kaarten.

Weinig actie

Hoe verder het duel voortging, hoe minder er gebeurde. Op slag van rust had de FC op voorsprong moeten komen. Bacuna zette Antuna met een prachtige steekbal vrij voor Zoet. De Mexicaan raakte de bal echter volledig verkeerd en zag zijn rollertje naast gaan.

Debuut Freriks

In de tweede helft kwamen er nog de nodige wissels in aan beide kanten. Zo maakte Tim Freriks vlak voor tijd zijn debuut bij FC Groningen. Doan dook tien minuten voor tijd nog gevaarlijk op voor Zoet, maar zijn inzet miste kracht. PSV vond het allang best en stelde zich tevreden met de puntendeling.

Twaalfde

FC Groningen is twaalfde geworden in de eredivisie seizoen 2017-18 met 38 punten uit 34 wedstrijden. De groen-witten wonnen acht keer, moesten twaalf nederlagen slikken en speelden maar liefst veertien keer gelijk. Het doelsaldo van de groen-witten is precies in balans: zowel 50 doelpunten voor als tegen.

