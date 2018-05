Kooistra blijft kampioen Lycurgus trouw: 'Fysiek gaat het nog goed'

Goed nieuws voor fans van Lycurgus in het algemeen en Wytze Kooistra in het bijzonder. De 35-jarige sterspeler van de ploeg denkt voorlopig nog niet aan stoppen.

'Ja, Wytze Kooistra gaat nog wel even door', bevestigt de Lycurgiaan.

´Fysiek gaat het nog goed´

Kooistra is bezig aan zijn derde jaar op rij bij de Groningse ploeg. Zondag voegde hij ook zijn derde landstitel toe aan zijn palmares. Dat succes motiveert hem om zijn loopbaan voort te zetten.

'Ik heb altijd gezegd dat ik doorga zolang ik het leuk vind en het fysiek goed gaat. Gisteren en vandaag hebben we kunnen zien dat het fysiek prima gaat. En dit soort dingen zijn gewoon leuk. We hebben een goed jaar achter de rug. Het zou wel zuur zijn als het niet gelukt was. Dan sta je met lege handen.'

'We moesten van ver komen'

Van de spannende titelstrijd genoot Kooistra volop. 'Het was een echte finaleserie. Na de 2-0 voorsprong hadden we een glansrijke uitgangspositie. Toch krijgen we het nog heel moeilijk. We moesten van heel ver komen, mede door goed spel van Orion. Alle lof daarvoor.'

Lees ook:

- Lycurgus verovert derde landstitel op rij

- Taaij: 'Geen tijd om chagrijnig te zijn'

- Lycurgus opnieuw onderuit tegen Orion, beslissing valt zondag in MartiniPlaza