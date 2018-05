Expeditie Grunnen: Wat is dat nou weer?

'Wat is dat nou weer?', zegt Expeditie Grunnen-presentatrice Leonie Albers tegen cameraman Wijnand Klein. Het landschap van Woudbloem is gevuld met allemaal zendmasten.

In het huis is Timon Kruijer druk bezig met een zendwedstrijd. Hij probeert binnen 24 uur zoveel mogelijk verbindingen te maken. Vlak voor de deadline zit hij op 546 verbindingen, de bijzonderste was met Oostenrijk.

Ook in Expeditie Grunnen:

- De kneepjes leren op de motorcrossbaan

- Alle rust in Baarnsum

- Is dat nou al koolzaad of niet?

- Alles moet weg, want Janny gaat naar Indonesië

- Liefde op een rubberbootje

- Bootje klaarmaken voor scoutingkamp

- Scheve huizen in Overschild

- Ijsje in het Lageland

- Waterskiën bij het Grunopark

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

