'Elk jaar zijn de verwachtigen hoger, maar alle titels zijn uniek'

De derde landstitel van Lycurgus leidde uiteraard tot euforie bij de spelers. En ook 'kampioenenmaker' Arjan Taaij was na het duel tegen Orion uitzinnig van vreugde.

'Alle behaalde titels zijn uniek. Elk jaar moet je de hogere verwachtingen weer waarmaken. Dat hebben we vandaag laten zien, een compliment aan de ploeg!'

'De knop omgezet'

Taaij zag hoe zijn ploeg de voorbije weken het hoofd boven water hield en uiteindelijk de landstitel greep. Al spande het er soms wel om.

'Als het er echt om ging, hadden we het vaak moeilijk. Kijk maar naar de bekerfinale. Ook in deze serie stonden we 2-0 voor, maar in de derde en vierde wedstrijd speelden we niet zoals we kunnen. Dat valt alleen onszelf te verwijten. Dat we in zo'n korte tijd de knop om kunnen zetten, verdient een groot compliment.'

'Deze blijven we ons herinneren'

Redbad Strikwerda was na afloop vol lof voor opponent Lycurgus. De coach van de Doetinchemmer zag zijn team na een felle strijd toch het onderspit delven.



'Wij wilden natuurlijk gewoon winnen. Dat is niet gelukt en dat is pijnlijk. Maar Lycurgus is de terechte kampioen. Alle credits voor hen. Het is wel een heel andere finaleserie geworden dan de afgelopen twee jaar. Deze blijven we ons herinneren. Dat we verliezen is jammer, want voor sommigen van ons was het de laatste kans.'

Strikwerda zelf doet volgend jaar met Dynamo een gooi naar de landstitel.

Lees ook:

- Kooistra blijft kampioen Lycurgus trouw: 'Fysiek gaat het nog goed'

- Lycurgus verovert derde landstitel op rij

- Taaij: 'Geen tijd om chagrijnig te zijn'

- Lycurgus opnieuw onderuit tegen Orion, beslissing valt zondag in MartiniPlaza