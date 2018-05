Padt: 'Dit was mijn zwaarste seizoen van de vier'

FC Groningen-doelman Sergio Padt keek meteen na het duel tegen PSV (0-0) terug op het seizoen van de club. 'In ieder geval het zwaarste seizoen van mijn vier jaren hier.'

Toekomst onzeker

Of Padt volgend seizoen ook bij FC Groningen onder de lat staat is nog niet bekend. 'Ik heb morgen een afspraak op kantoor,' verklaart Padt. 'Ik denk dat ik dan een aanbieding van de club zal krijgen om mijn contract te verlengen. Ik ben er zelf nog niet uit en sta ook open voor een nieuwe club. Het wordt een spannende zomer denk ik.'

Rol Groninger

Padt zei verder dat toen assistent-trainer Marcel Groninger zich meer ging bemoeien met de tactische trainingen, vijf maanden geleden, het beter ging met de ploeg. Volgers van de FC die regelmatig de trainingen bezochten was dit ook opgevallen.

Goede kant

'Marcel heeft ons de goede kant opgeholpen, dit is overigens in overleg gegaan met de rest van de trainingsstaf. Hij kan de dingen heel duidelijk verwoorden. Ook hierdoor hebben we een bepaalde switch gemaakt en kwamen we op het goede spoor.'

Ommekeer

De aanvoerder van de groen-witten had gezien dat zijn ploeg in de laatste tien duels een ommekeer had bewerkstelligd. 'De thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle was wat dat betreft belangrijk. Die 2-0 deed ons echt goed. Compliment aan de ploeg dat we het seizoen toch nog zo hebben afgesloten.'

Waardevolle periode

Voor Ernest Faber was de wedstrijd tegen PSV zijn laatste als trainer van de FC. 'Het is voor mij een waardevolle periode geweest,' vatte Faber zijn periode bij de club samen. 'Een punt pakken bij PSV is een goed resultaat. Nu wordt het voor mij tijd om verder te kijken.'

Jeugdig team

'Het was mooi om te zien hoe zo'n jeugdig team ook vandaag op de been blijft. In de wedstrijd hielden beide keepers hun ploeg op de been. De weersomstandigheden waren misschien wel te goed vandaag,' grapt Faber.

