Be Quick moet de punten aan Westlandia laten Thomas Careman scoorde de 3-2 namens Be Quick uit een penalty archief (Foto: JK Beeld)

Be Quick heeft zondagmiddag een 5-4 nederlaag geleden tegen Westlandia. Door twee treffers in de slotfase van Daan Driever werd het nog even spannend, maar de thuisploeg hield de punten in eigen huis.

Achterstand De bezoekers keken in Naaldwijk na twintig minuten spelen al tegen een 2-0 achterstand aan. Op afstandsschoten van Adnan Bajic en Ramon Ripson moest Be Quick-doelman Robert Smit het antwoord schuldig blijven. Eigen doelpunt Toch deden de Groningers op sportpark De Hoge Bomen halverwege de eerste helft iets terug dankzij een eigen doelpunt van Westlandia. Deze 2-1 was tevens de ruststand. Na de onderbreking bracht Mark van der Zalm de marge wederom op twee. Veilige haven In de 62e minuut scoorde Be Quick de aansluitingstreffer. Thomas Careman was trefzeker uit een strafschop. Doelpunten van Anwar Beeldstro en een benutte penalty van Adnan Bajic brachten Westlandia in veilige haven. Goals Driever De twee goals van Daan Driever, in de 83e en 90e minuut, kwamen voor de withemden te laat om nog een punt uit het vuur te slepen. Be Quick blijft voorlaatste in de derde divisie met 26 punten uit 31 duels.