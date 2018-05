Een auto belandde op een afrit in de sloot (Foto: De Vries Media)

Op de afrit van de N7 bij de Groningse wijk Driebond is zondagavond een auto in de sloot beland. De bestuurder wist het voertuig zelf te verlaten en werd door ambulancepersoneel onderzocht.

Een hond die in de auto zat werd door de hulpdiensten in veiligheid gebracht.

Oorzaak onbekend

Over het soort verwondingen van de bestuurder is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De schade aan de auto lijkt wel aanzienlijk.