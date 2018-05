Dit was het seizoen van FC Groningen - de cijfers op een rij

Met een 0-0 gelijkspel op bezoek bij landskampioen PSV kwam zondag het seizoen van FC Groningen ten einde. Een terugblik in statistieken.

De afsluiting van het seizoen typeert het seizoen van de FC. Want wie FC Groningen zegt, denkt vooral aan een gelijkspel. Liefst veertien keer speelde de ploeg van trainer Ernest Faber gelijk, vaker dan de afgelopen tien seizoenen gebeurde. Dit komt neer op 42,4 procent van de 34 wedstrijden.

Koning van de 1-1

Buitenshuis speelde de FC zeven keer gelijk. In de afgelopen tien seizoenen gebeurde dit niet eerder. De teller bleef in deze periode tot drie keer toe steken op vijf. Vijf van de laatste zes uitwedstrijden eindigden in een gelijkspel. Een ander gelijkspel-feitje: dit seizoen stapte de FC acht keer met 1-1 van het veld.

Kasper Larsen baalt na het 1-1 gelijkspel tegen VVV Venlo. Foto: JKBeeld



Qua uitzeges bleef Fabers equipe steken op één. Dat is eentje minder dan het eerdere laagterecord van de afgelopen tien jaar. Dat stamde uit het seizoen 2011/2012, waarin twee keer buitenshuis werd gewonnen.

Het was überhaupt niet het seizoen van de groenwitte zeges. Acht keer pakte de FC de volle buit. Voor het eerst in tien jaar kwam de teller niet in de dubbele cijfers.

Faber: minder zeges, minder nederlagen

Gezien deze cijfers is het niet verwonderlijk dat Faber in het Euroborg-tijdperk de minst succesvolle trainer is. Erwin van de Looi, Robert Maaskant, Pieter Huistra en Ron Jans wonnen procentueel gezien vaker dan de vertrekkende Brabander.

Het aantal verliespartijen hield Faber wel binnen de perken. Alleen Van de Looi verloor procentueel gezien vaker.

Twaalf keer raak

Tom van Weert liet zich dit seizoen kronen tot clubtopscorer met twaalf goals. In de wedstrijden waarin hij doel trof, stapte hij acht van de tien keer als winnaar van het veld. Alleen bij PEC-uit (3-2) en Ajax-thuis (1-2) was dit niet het geval.

Tom van Weert viert één van zijn goals, deze keer tegen Roda JC. Foto: JKBeeld



Faber gebruikte dit seizoen 25 verschillende spelers. In totaal zaten er 31 bij de selectie. Abdel El Ouazzane, David Browne, Gerald Postma, Jan Hoekstra, Kevin Begois en Tim Riksman zaten wél bij de selectie, maar speelden geen minuut.

Ludovit Reis druipt af na zijn rode kaart tegen Vitesse. Foto: JKBeeld



Drie FC'ers kregen dit seizoen rood. Ajdin Hrustic en Ludovit Reis moesten vroegtijdig inrukken na twee keer geel. Van Weert is de enige die rechtstreeks rood pakte.

Rapportcijfer: 4,8

We vroegen jullie na iedere Eredivisie-wedstrijd: 'Wat is jullie cijfer voor de FC?'. Van de 34 wedstrijden vonden jullie de prestatie van FC dertien keer voldoende. Het gemiddelde cijfer voor dit seizoen: een 4,8.

Het spektakelstuk in eigen huis tegen PSV (3-3) kreeg het hoogste cijfer: een 7,7. Ook de thuiszeges op Excelsior (4-0) en Vitesse (4-2) scoren hoog. Het FC-publiek wil duidelijk goals zien.

Over ADO-thuis (0-0) en Vitesse-uit (2-0) willen jullie het duidelijk niet meer hebben gezien de 2,3 als waarderingscijfer. De 2-1 nederlaag op bezoek bij NAC krijgt eveneens de handen niet op elkaar: een 2,4.

Mike te Wierik is door het dolle heen na de 3-3 tegen PSV. Foto: JKBeeld



Gemiddeld werden er 18.613 kaarten verkocht voor de thuiswedstrijden van de FC. Best bezochte wedstrijd was het duel tegen Ajax: 22.568. Tegen VVV bleef de teller steken op 15.832 kaarten. Onder deze cijfers vallen ook seizoen- en meerjarenkaarthouders die wél betaalden voor hun kaart, maar niet naar de wedstrijd gingen.

Bron: fcgstats.nl

Ook dit moet je weten

- Van de ploegen van plek zeven tot en met achttien is er één ploeg die geen negatief doelsaldo heeft: FC Groningen.

- De ploeg uit '050' sloot het seizoen af met 50 goals voor en 50 goals tegen.

- SC Heerenveen en FC Groningen zijn de enige ploegen die dit seizoen niet verloren van landskampioen PSV.

- Op basis van thuiswedstrijden was de FC geëindigd op de zevende plek. En bij uitwedstrijden: zestiende.

- In de tweede seizoenshelft pakten de Groningers vier punten meer dan in de eerste seizoenshelft.

- Sergio Padt miste geen minuut in de Eredivisie. Hij is één van de zes spelers die deze mijlpaal bereikte.