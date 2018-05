Beachvolleyballers pakken historische titel op Huntington Beach

De Groningse beachvolleyballer Alexander Brouwer en zijn partner Robert Meeuwsen hebben het toernooi uit de World Tour in Huntington Beach gewonnen. In de finale wonnen ze met 2-0 van de regerend wereldkampioenen.

De sets tegen het Braziliaanse duo Goncalves/Loyola werden gewonnen met 21-16 en 21-15.

De opmars

Brouwer en Meeuwsen hadden in de halve finales afgerekend met het sterke Letse koppel Aleksandrs Samoilovs/Janis Smedins: 17-21 21-18 15-10. Ze waren eerder in het toernooi tegen het Duitse duo Markus Böckermann/Lars Flüggen ontsnapt aan uitschakeling. De winnaars van het brons bij Rio 2016 trokken de beslissende derde set met 25-23 naar zich toe.

Goud en een cheque

De Nederlanders die vijf jaar geleden de wereldtitel veroverden, stonden voor de elfde keer in de finale op de World Tour. Brouwer en Meeuwsen behaalden vijf keer eerder goud. Ze verdienden met hun zege in Huntington Beach een cheque van 20.000 dollar, omgerekend bijna 17.000 euro.

'Het was een zwaar toernooi, met negen wedstrijden in vier dagen', zei Brouwer. 'Gelukkig leek het alsof we vleugels hadden in de finale. Ik heb nu wel hulp nodig om op het podium te klimmen, want man, wat doen mijn benen pijn.'

Historisch

Brouwer en Meeuwsen zorgden voor de eerste Europese zege van een beachvolleybaltoernooi uit de World Tour op Amerikaanse bodem sinds 1996. Toen won het Noorse koppel Jan Kvalheim/Bjørn Maaseide in Hermosa Beach.

