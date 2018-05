Rondje Groningen: Zij vinden Groningen wel aardig

Machine Head in Grunn (Foto: Machine Head/ Twitter)

Spelen voor lege groene stoelen, excuses van het tijdschrift Quest aan Groningen en een beschonken vrijheidsvierder die het Bevrijdingsfestival platslaat. Welkom in Rondje Groningen vandaag!

1) Het goede moment

Henk Reinders volgt de slechtvalkjes aan de gevel van het Gasunie-gebouw op de voet. Twee van de vier eieren zijn inmiddels uitgekomen. Op het juiste moment maakte Henk een screenshot van de kleintjes. Bezoek alleen op afspraak!

2) Mmmmeeeeerrrrr tijd noddddig

Lichte bevingen, zoals aangeduid door landelijke media? Schokkend Groningen moet er niets van weten.

3) Excuses van Quest

In een artikel in populair wetenschappelijk tijdschrift Quest wordt het Groningse dialect door de mangel genomen. Dat bekritiseert onze Erik Hulsegge. Quest had daar niets mee hoeven doen natuurlijk, maar...

4) Bende beestjes

Maken Toornwerd onveilig. Of schattig.

5) Vroom vroom vroom vroom

De kinderen van Kids United doen een rondje... circuit.

6) Auw

Maar wel leuk voor Andy.

7) In 1995 was het leuk, en nu?

Terwijl half Groningen in het Stadspark stond op het Bevrijdingsfestival, trad hardcore punkband Machine Head op in de Oosterpoort. De bandleden vonden het wel gezellig, lijkt het.

8) Afvalbak op hoogte

Het keukentrapje meenemen als je je huisvuil wilt wegbrengen? Voor de inwoners van de A. Morostraat in Stad, overigens vooral senioren, lijkt er deze week weinig anders op te zitten.

9) Nagenieten van Bevrijdingsfestival Groningen

Zonnig weer, blije mensen en veel slowmotion-shots. Altijd fraai, zo'n aftermovie van een festival.

10) Bevrijdingsfestival samenvatten

Ander type aftervideo... Sikkom stelt het zo: 'Deze gast vat Bevrijdingsfestival 2018 in Groningen perfect samen.'

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag.