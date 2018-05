'Spits Mateo Cassierra op weg naar FC Groningen'

Mateo Cassierra kopt raak in het duel tegen Vitesse (Foto: Stanley Gontha/ANP)

FC Groningen versterkt zich mogelijk met Mateo Cassierra. De 21-jarige spits uit Colombia staat nog onder contract bij Ajax en zou gehuurd worden van de Amsterdammers.

Dat meldt de Telegraaf maandag.

Doelpuntenmaker

Cassierra speelt sinds 2016 in Amsterdam. Afgelopen seizoen scoorde de spits liefst 18 keer voor Jong Ajax in de Jupiler League. Bij het eerste elftal trad hij vijf keer aan en was hij één maal trefzeker.

Afgelopen zondag kwam de Colombiaan nog als vervanger van Kasper Dolberg in actie tegen Excelsior.

