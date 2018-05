Deel dit artikel:











Brug weer open na dichten gaslek (update) Door het gaslek kan er geen verkeer over de brug (Foto: De Vries Media)

De brug over het Oude Eemskanaal aan de Hogelandsterweg in Farmsum was maandagochtend tijdelijk afgesloten voor verkeer. Dat gebeurde nadat er een gaslek werd geconstateerd.

Na onderzoek door de brandweer bleek dat het lek zich onder de brug bevond. Werkzaamheden Enexis kwam ter plaatse om het lek te dichten. Die klus was rond 09:30 geklaard. Het lek is mogelijk ontstaan tijdens werkzaamheden aan de damwanden van het kanaal.