Duikers brengen waterleven in Stad in beeld

'Als we geluk hebben, vinden we iets waarvan we helemaal niet wisten dat dat hier in de stad leeft.' Duikvereniging Hydrofiel in Groningen gaat het waterleven in Stad in beeld brengen.

Duiker Harry Holsteijn is één van de duikers. 'We gaan op zoek naar van alles: vissen, insecten, amfibieën. We gaan gewoon bekijken wat er onder water allemaal te ontdekken is.'

Niet in de grachten

De duikers van Hydrofiel zijn al jaren bezig met natuurfotografie en filmen onder water. Voor dit project gaan ze op allerlei plekken duiken: in sloten en vijvers bijvoorbeeld. Maar niet in de stadsgrachten. 'Daar mogen we niet komen', vertelt Holsteijn. 'De diepen zijn nogal smerig en door de scheepvaart en de stroming is het een potentieel gevaarlijke plek.'

Voor publiek

De beelden die de duikers maken, willen ze uiteindelijk laten zien aan publiek. 'Hoe en waar is nog onduidelijk', zegt Holsteijn. 'Misschien gaan we presentaties houden in waterrijke wijken of gaan we iets doen in samenwerking met omroepen. We kunnen de beelden ook in educatieve sfeer gebruiken op een website. Maar we moeten eerst de beelden nog maken.'

Lees ook:

- IJsduiken: 'Het is zo mooi onder het ijs'