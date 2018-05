Ga je mee op struun met de Noordmannen?

Op Hemelvaartsdag is er een extra lange uitzending van Noordmannen. Wiebe Klijnstra en Erik Hulsegge wandelen de hele ochtend door Nationaal Park Lauwersmeer, en jij mag mee!.

We verzamelen tegen 8 uur 's ochtends bij Activiteitencentrum De Bosschuur van Staatsbosbeheer, Rug 1 in Lauwersoog. Boswachter Jaap Kloosterhuis leidt ons vervolgens langs de mooiste plekken van het Lauwersmeergebied.

Voldoende rust

Je bent van harte welkom om mee te wandelen. Er wordt tussendoor voldoende gerust, je bent dus niet vier uur lang aan het lopen.

Schitterend landschap

Vorig jaar wandelden de Noordmannen op Hemelvaartsdag door Westerwolde, in gezelschap van ongeveer dertig trouwe luisteraars (zie foto's). Het was een prachtige wandeling in een schitterend landschap. We hopen er dit jaar weer net zo'n geweldige ochtend van te maken.

Lepelaars

Het weer voor donderdag lijkt redelijk, maar neem voor de zekerheid regenkleding mee en wellicht ook wat te eten en te drinken. We gaan vast veel vogels zien, misschien zelfs wel lepelaars, dus als je een verrekijker hebt; neem die vooral mee.

Tot Hemelvaartsdag, bij De Noordmannen, in Lauwersoog of via Radio Noord!