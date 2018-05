Deel dit artikel:











Auto in vlammen op na brand in motorblok In Appingedam vatte een geparkeerde auto vlam (Foto: De Vries Media) Het motorblok van de auto brandde uit (Foto: De Vries Media)

Aan de Klaas Bosstraat in Appingedam is maandagochtend een geparkeerde auto in brand gevlogen. Dat gebeurde rond de klok van 8:00 uur.

De brandweer kwam snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het motorblok van de wagen uitbrandde. Mogelijk is kortsluiting de oorzaak van de brand.