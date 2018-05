'Lycurgus zal zijn huid in Europa duur verkopen'

Een dag na het veroveren van de landstitel richt 'gouden coach' Arjan Taaij in het wekelijkse sportforum op Radio Noord zijn blik alweer vooruit. Want de beste volleybalclub van ons land wil straks ook in Europa potten breken.

'Die ambitie is alleen wel groter dan de realiteit op dit moment', stelt Taaij eerlijk vast.

Upgrade voor budget nodig

In de Champions League hoeven we komend seizoen dan ook geen wonderen van Lycurgus te verwachten. Taaij wil als club vooral gestaag toegroeien naar het niveau dat hoort bij die Europese competitie.

'Dat is op lange termijn wel een ambitie voor onze club. Om dat doel te bereiken moeten de kwaliteit van de organisatie en ons budget een forse upgrade krijgen. Maar we zullen onze huid duur verkopen.'

Orion is sterker geworden

Uiteraard werd er in het sportforum ook uitgebreid nagepraat over de spannende titelstrijd, waarin Lycurgus het Doetinchemse Orion pas in de vijfde wedstrijd op de knieën kreeg. Volgens sportjournalist Frank Molema van het Dagblad van het Noorden komt niet omdat Lycurgus zwak presteerde.

'Orion is juist sterker geworden. In december werden ze nog met 3-0 verslagen. Deze sterke finalereeks is misschien wel te danken aan coach Redbad Strikwerda.'

Strikwerda is een eind gekomen met zijn pesterijen, maar het volleybal heeft uiteindelijk gewonnen Karel-Jan Buurke - Sportverslaggever RTV Noord

Sportverslaggever Karel-Jan Buurke is het daar roerend mee eens. 'Strikwerda heeft alles uit de kast gehaald om Lycurgus van de wijs te brengen. Dat is voor een deel gelukt. Hij is een eind gekomen met een hoop pesterijtjes, irriteren en trucjes uithalen. Maar mijn collega Niiwino Geertsema trok gisteren in de live-uitzending al terecht de conclusie dat 'het volleybal uiteindelijk gewonnen heeft'.



'Pesterijen waren geen thema'

Taaij ontkent lachend dat de pesterijen uit het Orion-kamp invloed hadden op het spel van Lycurgus. 'Het journaille moet vast iets met die mooie uitspraken, maar voor ons was het allesbehalve een thema. We hebben de laatste jaren zoveel gewonnen, dat we ons niet van de wijs laten brengen door een paar pesterijtjes.'

Luier voor Lapkov werkte averechts

Ook de ludieke actie van afgelopen weekend, waarbij een luier met daarop de naam van Lycurgus-speler Trifon Lapkov opdook, had volgens Taaij geen effect.

'Lapkov is een Bulgaar, een Oost-Europeaan. Ik kan je vertellen dat hij hierdoor alleen maar dacht: 'Ik ga die gasten helemaal kapot maken'. Het heeft dus allemaal maar een motiverende werking gehad.



Het publiek werd zondag tot in het extreme bij de wedstrijd betrokken Frank Molema - Sportjournalist Dagblad van het Noorden

Pesterijen of niet, Lycurgus had het moeilijk met Orion. De beslissende wedstrijd werd volgens Molema dan ook vooral gewonnen door de inzet van het publiek.

'Zondag speelde Lycurgus met enorm veel energie. De ploeg betrok het publiek heel erg bij de wedstrijd. Dat was in voorgaande wedstrijden veel minder zo. Gisteren tot in het extreme. Zo van: kom op, we hebben jullie nodig om de landstitel binnen te halen!'

'Dynamo wordt een sterke concurrent'

Voor komend seizoen verwachten Buurke en Molema dat Lycurgus landelijk aan de top blijft. Concurrentie zal vooral komen van Orion, maar ook Dynamo wordt een gevaarlijke klant door de komst van coach Strikwerda. Taaij zelf blijft onverminderd gretig.

'We blijven ambitieus en willen alles in Nederland winnen. Wel zal er zeker iets aan de ploeg veranderen. Dat is inherent aan club die we zijn geworden. We hebben allemaal jongens die graag een stap willen maken.'

