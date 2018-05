Lopend Vuur: Volgend seizoen haalt FC Groningen de play-offs voor Europees voetbal

Het seizoen voor FC Groningen zit er op. De FC eindigt op de 12de plaats (met 38 punten), terwijl de doelstelling play-offs voor Europees voetbal was.

De Trots van het Noorden neemt afscheid van trainer Ernest Faber en verwelkomt voor volgend seizoen een nieuwe trainer: Danny Buijs.

Talenten in huis

In de tweede helft van het seizoen ging de FC, met veel jongelingen, beter spelen. De FC heeft met jonge spelers als Tom van de Looi, Ludovit Reis, Ritsu Doan, Juninho Bacuna en Amir Absalem talenten in huis, die zich dit seizoen al lieten zien.

Zou de FC met die nieuwe talenten, ervaren spelers en een nieuwe trainersstaf een frisse start kunnen maken en heb je daar vertrouwen in? Ons Lopend Vuur van vandaag:

Welke score geef jij aan het seizoen?

Na elke wedstrijd afgelopen seizoen vroegen we jullie om FC Groningen te beoordelen. De gemiddelde beoordeling uit alle gemeten wedstrijden was een 4,8. Als je nu terugkijkt op het seizoen, welk cijfer geef je FC Groningen dan?

Praat mee!

Heb jij vertrouwen in het FC Groningen onder Danny Buijs? En met misschien wel een Ajax-spits? Moeten we net als bij het degraderende FC Twente, juist meer seizoenskaarten kopen nu het moeilijk gaat? Praat mee op onze facebookpagina of via 050 3188 288.

