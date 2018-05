Als je wilt afkoelen kun je vandaag beter geen duik nemen in het water bij camping de Watermolen in Opende. De provincie Groningen waarschuwt voor blauwalg daar.

De provincie heeft een zwemwaterkaart gepubliceerd, waarop staat waar veilig kan worden gezwommen in open water in Groningen. Tot nu toe wordt alleen een duik bij de Watermolen in Opende afgeraden.

Bekijk hier de zwemwaterkaart van de provincie Groningen.

Lees ook:

- Veiligheid zwemlocaties verzameld in app