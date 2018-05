Midden-Groningen krijgt nul op rekest; Nedmag mag boren bij Borgercompagnie

Zoutwinner Nedmag mag op twee nieuwe plekken gaan boren, om daar mogelijk in de toekomst zout te gaan winnen. De gemeente Midden-Groningen was hierop tegen, maar het Staatstoezicht op de Mijnen geeft toch groen licht.

Nedmag kan op deze twee nieuwe plekken bij Borgercompagnie gaan boren, maar rekent zich nog niet rijk. Boren betekent niet dat er ook op deze plekken ook daadwerkelijk zout uit de grond wordt gehaald, vertelt directeur Bert-Jan Bruning.

'We zijn hier tevreden mee, maar we zijn er nog niet. Om echt naar zout te gaan boren is een nieuw winningsplan nodig. Daar gaat veel tijd overheen.'

Aangepast winningsplan nodig

Het Staatstoezicht op de Mijnen benadrukt dat. 'Als Nedmag op deze plekken serieus zout wil gaan winnen, moet dat aangepast winningsplan er eerst komen. Pas wanneer dat gereed is, kan Nedmag aan de slag', zegt een woordvoerder.

'Geen bodemdalingseffect'

Het Staatstoezicht geeft aan dat de twee locaties VE-5 en VE-6 bij Borgercompagnie zijn beschreven in het huidige winningsplan, dat stamt uit 2013. Volgens het Staatstoezicht hebben deze beide boringen geen effecten zoals bodemdaling. Het verzoek om handhaving van de gemeente Midden-Groningen is mede om die reden dan ook afgewezen door het SodM.

