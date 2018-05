Burgemeester na steekincident Ter Apel: 'We gaan handhaven en erbovenop zitten'

'We hebben een afspraak met de politie dat die daar permanent aanwezig is, de verdachte krijgt een gebiedsverbod en we hebben al een alcoholverbod in de bebouwde kom. Deze regels zullen we moeten handhaven en erbovenop zitten.'

Dat zegt waarnemend burgemeester Leendert Klaassen van Westerwolde na het steekincident in Ter Apel van afgelopen vrijdag. Een 20-jarige Algerijnse asielzoeker verwondde toen een omstander met een mes, nadat hij was betrapt op winkeldiefstal.

Gesprek met staatssecretaris

Klaassen: 'We zien het aantal incidenten al een paar weken toenemen. Het gaat dan vooral om winkeldiefstallen. Het incident van afgelopen vrijdag kun je zien als een ernstige variant daarvan. Vooral ook omdat er iemand gewond is geraakt. Dat vind ik wel een schokkende gebeurtenis.'

De waarnemend burgemeester is inmiddels in gesprek met de staatssecretaris. 'We hebben te maken met veel landelijke en Europese regels. Lokaal zijn we relatief beperkt, maar wat we kunnen, dat gaan we zeker doen.'

'Veiligelanders'

De verdachte van de steekpartij behoort tot de groep 'veiligelanders'. 'Daar hebben we nationaal nog niet het juiste antwoord op gevonden', zegt Klaassen. 'Het gaat ook in golven, maar de laatste tijd hebben we weer veel last van deze groep.'

Ter Apel had in 2016 ook last van een groep veiligelanders. Ter Apelers gaven destijds aan zich niet meer veilig te voelen in hun eigen huis. De toenmalige burgemeester Leontien Kompier besloot meer politie in te zetten en gebiedsverboden op te leggen.

Lees ook:

- Steekincident bij supermarkt: 20-jarige jongen verwondt omstander

- 'Als asielzoekers uit veilige landen in beroep gaan, doen ze dat maar ergens anders'

- Wat je moet weten over de zakkenrollende asielzoekers