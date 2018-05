Deel dit artikel:











Selwerd en Paddepoel hebben een eigen wijklied: dit is 'm Shot uit het wijklied (Foto: De Wijk De Wereld)

'Ik ben hier geboren en getogen, ik ga hier pas tussen zes plankjes weer weg.' Het is één van de zinnen in het nummer De Wijk De Wereld, dat over en voor de wijken Paddepoel en Selwerd in Stad is geschreven.

Het nummer, dat werd geschreven door Frank den Hollander, is een voorschot op theatervoorstelling van de gelijknamige theaterwerkgroep. De Wijk De Wereld wil de verhalen van de 17.000 inwoners en tachtig nationaliteiten uit Selwerd en Paddepoel naar het theater brengen. Voorstelling over bewonersverhalen 'In Selwerd-Paddepoel, de meest diverse wijk van de stad waar het barst van de verhalen en talenten', maken we samen met wijkbewoners een voorstelling', schrijven initiatiefnemers De Oosterpoort en de Stadsschouwburg, het Noord Nederlands Toneel, Club Guy & Roni en de Wijkjury op de website. 'Dat gebeurt in allerlei verschillende vormen: van theater en dans, tot muziek en film. De voorstelling gaat over de verhalen die bewoners willen delen.' Bij elkaar stilstaan Mede-organisator Jantien Kurpershoek 'Het bijzondere aan De Wijk De Wereld is dat we niet met acteurs werken die doen alsof, maar met wijkbewoners die zich laten zien als mens. Ik zou het mooi vinden als we in de stad via die weg wat langer bij elkaar stil kunnen staan.' De theatervoorstelling vindt plaats van 7 tot 9 juni. maar het nummer dat erbij hoort, is er nu al. Overigens niet zoals gehoopt gezongen door verschillende wijkbewoners, maar door Rosa Da Silva. Dit is 'm geworden: Lees ook: - Gezocht: zangers en zangeressen van wijklied

