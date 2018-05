Directeur Bevrijdingsfestival wil snel duidelijkheid over uitbreiding

Een zonovergoten Bevrijdingsfestival in de stad Groningen afgelopen zaterdag. En de resultaten zijn goed; want nog nooit eerder was de omzet van het festival zo hoog als dit jaar. Toch blijft er nog genoeg te wensen over, stelt festivaldirecteur Diederik van der Meide.

'De grenzen van het huidige terrein zijn bereikt. Als er 180.000 mensen waren gekomen, hadden we het terrein helemaal af moeten sluiten.'

Voor de zomer duidelijkheid

Om die reden bekijkt Van der Meide de mogelijkheden tot uitbreiding, elders in het park. Hoog op zijn wensenlijst staan de zonneweide, in de richting van Hoogkerk, en het veld naast de kinderboerderij. Maar om daar neer te strijken, moet er eerst een oplossing gevonden worden voor de calamiteitenroute. De hulpdiensten moeten het park namelijk goed in en uit kunnen rijden.

'Het wordt nu echt tijd om daar stappen in te zetten', vindt Van der Meide. 'We zijn alweer begonnen met de voorbereidingen voor volgend jaar, dus ik wil daar graag voor de zomer duidelijkheid over hebben. Desnoods moeten we met tijdelijke maatregelen als noodbruggen werken.'

Tijdelijke afsluiting werkte goed

Met '135.000 plus' bezoekers was een totale afsluiting van het terrein dit jaar niet nodig. Maar op enkele piekmomenten besloot de organisatie wel in te grijpen. Zo werd het podium van bij het Sena Performers Stage tijdelijk afgesloten om een overvolle drafbaan te voorkomen. Dat was achteraf gezien een goede beslissing, vindt Van der Meide.

'De druk vooraan bij het podium kan te groot worden zodra het onrustig wordt en er mensen gaan duwen. Daar moet je voor oppassen. Je hebt het nooit helemaal in de hand, maar de maatregelen hebben goed gewerkt. We hadden alleen problemen met een bepaald type hek. Dat wisten mensen open te maken, waarna ze gingen duwen.'

Die recordomzet is de kurk waar we op drijven; we hebben 100.000 hoofdsoponsors Diederik van der Meide - Directeur Bevrijdingsfestival

De editie van dit jaar zorgde voor een recordopbrengst in de festivalkassa. En hoewel hij vooral graag een goed, eigenzinnig festival op poten zet, noemt Van der Meide die opbrengst 'heel belangrijk'.

'Dat is de kurk waar we op drijven. We hebben 100.000 hoofdsponsors: alle mensen die bij ons wat eten en drinken. Het is bijzonder dat dat uit kan. Het muziekprogramma en de productie van het festival kosten alles bij elkaar een miljoen euro. We voelen een groot draagvlak onder ons publiek. We krijgen natuurlijk ook wel subsidies, maar die gebruiken we vooral voor onze inhoudelijke projecten.'

'Voel me de burgemeester voor één dag'

Al die duizenden bezoekers een feestelijke, probleemloze dag bezorgen zorgt voor de nodige druk, geeft Van der Meide toe. Na afloop is de opluchting dan ook groot.

´Zodra het kwart over twaalf 's was, viel er een last van driehonderdduizend kilo van mijn schouders. Ik voel me echt de burgemeester voor één dag, met de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van al die bezoekers. Dat is zwaar, maar ik wil die verantwoordelijk ook dragen. ik wil het festival goed georganiseerd wordt.´

