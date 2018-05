Groningse schaatsers zitten nog zonder ploeg

Marcel Bosker hoopt deze week duidelijkheid te hebben over volgend seizoen. De Groningse schaatser geeft aan dat de ploeg waar hij voor gaat rijden, steeds concreter wordt.

Welk team dat is, laat hij in het midden.

Voor zichzelf trainen

'Niks is nog zeker, maar ik hoop er eind deze week of begin volgende week uit te zijn', vertelt de nummer drie van het wereldkampioenschap allround. Bosker is voor zichzelf al volop in training.

Ook de trainingsploeg van de KNSB die medio mei begint, is een optie voor hem. 'Ik ben heel benieuwd wat zij gaan doen en hoe het eruit gaat zien. Als er een aantal andere goede mannen bij zit, is dat zeker het overwegen waard. De eerste maanden kom ik wel door. Maar de insteek is natuurlijk om bij een goede ploeg met een goede sponsor te gaan rijden.'

Ntab

Ook Dai Dai Ntab heeft nog geen nieuwe werkgever. Hij was in beeld bij schaatsploeg Jumbo en sprak daarom al met trainer Jac Orie. Maar vorige week verlengde de tweevoudig olympisch kampioen Kjeld Nuis zijn contract. Daardoor ging er een streep door de naam van Ntab. Met de komst van Nuis is er namelijk geen financiële ruimte meer voor andere schaatsers.

Team Plantina

Voor Ntab lijkt de enige optie om zich aan te sluiten bij zijn voormalige werkgever Team Plantina. Hij zou dan verder gaan onder de vleugels van trainer Gerard van Velde die een doorstart probeert te maken met Plantina, gesteund door een co-sponsor.

