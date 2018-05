Eigenaar vernielde kermisattracties: 'Ze wisten precies waar de geweren en kogels lagen'

'Ondanks het vernielen van onze attracties, komen we volgend jaar gewoon weer met onze kermis naar De Hoogte. Die afspraak hebben we al gemaakt.'

Dat stelt kermisexploitant Sjoerd Everts uit het Friese Kollumerzwaag, nadat een aantal van zijn attracties in de nacht van zaterdag op zondag vernield werden.

'Inbrekers hebben bij opbouw gekeken'

Bij de inbraak op het kermisterrein van de Buurt- en Speeltuinverenging in de Groningse wijk De Hoogte werden onder meer geweren en kogels uit de schiettent gestolen. Ook raakte de draaimolen zwaar beschadigd. Het slechte nieuws kreeg hij 's ochtends direct te horen van organisator Peter Bruinewoud.

Gek genoeg hebben ze het wisselgeld laten liggen Sjoerd Everts - Kermisexploitant

'We vermoeden dat de inbrekers hebben gekeken hoe de kermis opgebouwd is, want ze wisten precies waar geweren, kogels en patronen lagen. Gek genoeg hebben ze het wisselgeld laten liggen. Wel ben ik drie geweren kwijt ter waarde van 450 euro. Deze modellen worden niet meer gemaakt. Om ze te vervangen ben ik 800 euro per stuk kwijt.'

Net voor zichzelf begonnen

De vandalen hadden het ook voorzien op het elektrische systeem van de draaimolen. Die vernieling kwam nog harder aan, vertelt Everts.

'Dat is een attractie van mijn zoon. Die is net voor zichzelf begonnen en had hem helemaal opgeknapt. Hij hoopt dat de attractie snel gerepareerd is, want volgende week staat hij op de Vlaggetjesdagen in Zoutkamp. Vroeger was ik hierom op mijn achterste poten gaan staan, maar na een hartstilstand moet ik het rustiger aan doen.'

Zaak goed afgehandeld

De totale schade bedraagt 6000 euro. Dat geld had organisator Bruinewoud van de speeltuinvereniging niet in kas. En verzekerd was hij ook niet. Toch is de zaak heel goed afgehandeld, vindt Everts.

'Ze hebben een collecte gehouden en we hebben uiteindelijk meer geld gekregen dan afgesproken. Ik neem Peter dan ook niets kwalijk, want hij is hier niet verantwoordelijk voor.'

Gouden tip

Wie de daad wél op zijn geweten heeft, is nog een raadsel. Daarom looft Everts een beloning van 250 euro uit voor de gouden tip.

