FNV en CNV gaan weer in gesprek over trein-cao

Vakbonden FNV en CNV gaan weer met Arriva aan tafel over de cao voor treinpersoneel. Dat bevestigen vakbondsbestuurders Pieter Beuzenberg (FNV) en Sijtze de Bruine (CNV).

De werkgevers willen volgens Beuzenberg tegemoetkomen aan de eisen die de FNV voor de nieuwe cao stelt. De bond wil onder andere meer loon, en een betere 55+-regeling voor technisch personeel.

Serieus werk

'De werkgevers hebben aangegeven dat er voldoende ruimte is om tot een resultaat te komen', zegt Beuzenberg. 'Arriva en Keolis willen er serieus werk van maken, we verwachten nu wel wat.'

De bonden en werkgevers staan op het gebied van de cao streekvervoer - waaronder buschauffeurs vallen - nog tegenover elkaar. Daarover gaan de bonden dan ook nog niet in gesprek. De mogelijke stakingen in Groningen, die over ongeveer drie weken gepland staan, gaan daarom vooralsnog gewoon door.

Onvrede

Onder machinisten en conducteurs van onder andere Arriva heerst onvrede omdat zij tot tien procent minder verdienen dan hun collega's van NS. Buschauffeurs willen juist een lagere werkdruk en de ruimte krijgen om tijdens hun diensten naar het toilet te kunnen.

Stakingen

Voor dinsdag staat een staking van Arriva-personeel in onze provincie op de planning. Die staking wordt georganiseerd door vakbond VVMC: het is nog niet duidelijk of die staking doorgaat. De stakingen van FNV en CNV op andere plekken in Nederland gaan dinsdag wel gewoon door.

