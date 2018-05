Deze insecten zie je de komende maanden in je tuin

Het kwik stijgt en dat is goed nieuws voor zonaanbidders en terrasliefhebbers. Ook insecten laten zich graag zien als de zon schijnt. Dat kan knap irritant zijn, maar de beestjes zijn belangrijker dan menigeen denkt.

Ton van der Made van Insektenwereld DoeZoo in Leens juicht het toe dat insecten zich weer in groten getale laten zien bij deze zomerse temperaturen. 'De eerste bloemen bloeien weer en het is belangrijk dat die bevrucht worden. Doordat insecten als bijen bloesems bestuiven, kunnen wij straks weer appels en peren eten', stipt hij aan

Eigenlijk zijn wij bloeddonor voor de natuur Ton van der Made - Insektenwereld DoeZoo

Het belang

Van der Made benadrukt nog maar eens hoe belangrijk insecten zijn. 'We moeten ontzettend blij met ze zijn. Een mug die jou prikt, doet dat omdat zo'n beestje bloed nodig heeft om eitjes te laten uitkomen. Die muggenlarven worden weer door waterdieren gegeten. En als de larven uitkomen, hebben dieren zoals kikkers en padden weer te eten. Eigenlijk zijn wij bloeddonor voor de natuur.'

Ergernissen

Hij erkent dat sommige insecten voor ergernissen kunnen zorgen. 'Maar ik haat het woord ongedierte', vult de insectenkenner aan. 'Je hebt insecten die kunnen plagen, maar voor de natuur zijn mensen eigenlijk de grootste plaagdieren. Insecten zijn gewoon kei- en keihard nodig. Ze vormen voor ons, samen met water, de basis van ons leven.'

Insecten top vijf

Welke insecten komen we de komende tijd vooral tegen? Van der Made stelde een top vijf samen.

1) Muggen

'Nu het warmer wordt, kunnen we echt niet meer om muggen heen. Ze komen echt los en je ziet ze overal al rondvliegen. Als ze rondzoemen op je slaapkamer is dat vervelend, maar een eenvoudige klamboe biedt uitkomst. Gebruik die wel alleen als je gaat slapen. Als je de klamboe boven je bed laat hangen als je niet thuis bent, vliegen de muggen erin.'

Foto: Flickr/Adam Hilliker

2) Zandoogjes

'Vlinders zijn onlosmakelijk met zomers weer verbonden. De eerste vlinders die je zult spotten zijn de zandoogjes, al hebben ze wel een camouflagekleur. Zandoogjes zijn te herkennen aan hun bruin-oranje kleur. De rupsen van deze vlinder krijgen een heldere groene kleur, met een bruine rugstreep.'

Foto: Flickr/Allan Hopkins

3) Zweefvliegen

'De komende maanden zal je ook weer veel zweefvliegen tegenkomen. Ze lijken op wespen, maar doen geen kwaad. Zweefvliegen blijven regelmatig op één plek stil hangen in de lucht en zijn daardoor vrij eenvoudig te herkennen ten opzichte van bijvoorbeeld een wesp.'

Foto: Flickr/Graibeard

4) Huisjesslakken

'Op zonnige dagen laat de huisjesslak zich overdag niet veel zien, maar 's avonds is dat anders. Huisjesslakken zijn gek op oude bladeren. Pas als die zijn verdwenen, storten ze zich op verse planten. Je kunt oude bladeren dus gerust laten liggen. Naaktslakken zul je in het voorjaar een stuk minder zien. Die laten zich pas midden in de zomer zien, vooral op natte dagen.'

Foto: Flickr/Sponzen Ridder

5) Lieveheersbeestjes

'In deze top vijf mag ook het lieveheersbeestje niet ontbreken. Ook die zal je veel gaan zien de komende weken, op zoek naar bladluis. Het bestrijden hoeft helemaal niet met gif, want het lieveheersbeestje is een ideale biologische oplossing. Als bezoekers van DoeZoo buiten lieveheersbeestjes tegenkomen, vraag ik of ze die mee naar binnen willen nemen. Dan plaats ik ze in onze binnen-jungle om bladluis tegen te gaan.'

Foto: Flickr/B.B. Wijdieks

