OM eist celstraf voor straatrovers in Stad

Elf maanden gevangenisstraf wegens afpersing, diefstal met geweld en het pinnen met gestolen pinpassen. Dat hoorde een 22-jarige Groninger maandag tegen zich eisen voor de rechtbank.

Tegen een medeverdachte, een 24-jarige Amsterdammer, is een jaar cel geëist.

Mishandeld

De mannen dwongen hun slachtoffers van half september tot eind oktober vorig jaar geld te pinnen. Een man op het Gedempte Zuiderdiep in Stad werd mishandeld en moest zijn pas en pincode geven. Honderd euro lichter deed het slachtoffer aangifte bij de politie.

Drugs op straat

De 22-jarige Groninger bood ook drugs op straat aan. Hij ging dicht bij zijn slachtoffers staan, die later merkten dat hun pinpas was verdwenen. In één geval was zevenhonderd euro gepind en in een ander geval 1200 euro.

Opgepakt

De verdachten zijn uiteindelijk in de Stoeldraaierstraat opgepakt. Ze ontkenden alles, maar de 24-jarige had met zijn telefoon een berichtje gestuurd naar zijn kompaan: 'Maak dat je uit de stad komt. NU!'

Meer verdachten

Eerder werden twee mede-verdachten uit Brabant en Zuid-Holland al veroordeeld tot een taak- en een jeugdstraf. Eén van hen werd herkend op Snapchat: hij droeg een jas die was buitgemaakt bij een straatroof op het Martinikerkhof.

De Groninger en de Amsterdammer horen over twee weken welke straf zij krijgen. Hun slachtoffers eisen tweeduizend euro schadevergoeding.

Lees ook:

- Straatrover verraadt zichzelf door foto's op internet

- Op Snapchat herkende straatrover moet naar jeugdgevangenis