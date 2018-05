Deel dit artikel:











Brand in woning aan Hereweg is geblust (update) Brand in een woning aan de Hereweg Groningen (Foto: Joey Lameris/ 112 Groningen) (Foto: Joey Lameris/ 112 Groningen) Bluswagens en een hoogwerker waren snel ter plaatse (Foto: Reinder Smith/ RTV Noord) De Hereweg is afgezet vanwege de brand (Foto: Marthijs Velthuis/ RTV Noord)

De brand in een woning aan de Hereweg in Groningen is geblust.

In het pand was volgens de brandweer één persoon aanwezig en die wist op tijd naar buiten te komen. Deel Hereweg afgesloten De brandmelding kwam even na half vier maandagmiddag binnen. Twee bluswagens en een hoogwerker rukten uit. Het appartementencomplex van drie bouwlagen werd ontruimd en de drukke Hereweg werd deels afgesloten. Vanwege bluswerkzaamheden is de straat nog steeds afgezet. Over de oorzaak van de brand en de omvang van de schade is nog niets bekend.