Geen treinstaking op dinsdag

De treinstaking van Arriva-machinisten en conducteurs gaat dinsdag niet door. Dat meldt Arriva.

Vakbond VVMC, die de staking organiseerde, sluit zich aan bij vakbonden FNV en CNV. Die bonden maakten vanmiddag al bekend weer in gesprek te gaan met Arriva. Voorwaarde is dat de staking van dinsdag zou worden neergelegd.

Ruimte voor verdere loonstijging

Dat is nu dus gebeurd. Arriva en mede-vervoerder Keolis bieden volgens vakbondsbestuurder Wim Eilert van VVMC 'perspectief waar we blij van worden'. Wat dat perspectief is, heeft Arriva niet laten weten.

De cao-onderhandelingen verlopen al een aantal maanden stroef. Machinisten en conducteurs willen net zoveel gaan verdienen als hun collega's van de NS: nu verdienen ze soms zo'n tien procent minder. Afgelopen week werd er daarom ook al gestaakt: toen reden twee dagen helemaal geen Arriva-treinen.

'Actie opgeschort'

Volgens Eilert is de stakingsactie van morgen overigens vooral 'opgeschort'. Begin volgende week staan de gesprekken met Arriva op de planning. 'Als dan blijkt dat ze niet voldoende perspectief kunnen bieden, gaan we gewoon weer actievoeren. We kunnen zo weer terug.'

Niet alle openbaar vervoer vlekkeloos

Het niet doorgaan van de staking wil overigens niet zeggen dat het openbaar vervoer dinsdag op volle kracht rijdt. Zo houdt Qbuzz deze week vast aan de vakantiedienstregeling in plaats van de reguliere regeling. Daardoor worden minder (grote) bussen ingezet en zijn bussen bijvoorbeeld tussen hoofdstation Groningen en Zernike vol. Dat staat overigens los van de mogelijke staking bij de treinvervoerder.

Komend weekend rijden er op drie trajecten helemaal geen treinen. Dat heeft niets te maken met stakingen, maar met diverse werkzaamheden.

