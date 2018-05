Daders van gewelddadige overval ontsnappen met buitgemaakte auto

De politie is op zoek naar getuigen van een gewapende woningoverval aan de Niek Engelschmanstraat in de stad Groningen. De daders van de overval, die zondagavond plaatsvond, wisten te ontsnappen.

Omstreeks 23.50 uur kwamen de daders, drie mannen, de woning binnen en eisten geld van de aanwezigen.

Onder dwang

Een 43-jarige man uit Sappemeer en een 31-jarige vrouw uit Meeden werden met een vuurwapen en een mes gedwongen om hun telefoons en een autosleutel af te geven. De twee waren op bezoek in de woning; ze raakten niet gewond.

Seat Leon

Nadat de overvallers hun buit binnen hadden, gingen ze er vandoor in de auto van een van de slachtoffers. Die auto, een Seat Leon, werd later teruggevonden in een steeg aan de Schoenerstraat in Groningen. De daders waren al gevlogen.

Omdat buurtonderzoek vooralsnog niets heeft opgeleverd, schakelt de politie sociale media in om getuigen te vinden.