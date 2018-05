Waterschap worstelt met waterpeil in de polder bij Haren

Peilbesluiten voor gronden die natuurgebied moeten worden zullen vaker worden uitgesteld. (Foto: Jan Been / RTV Noord)

Besluiten over het waterpeil voor gronden die natuurgebied moeten worden zullen vaker worden uitgesteld. Dat verwacht bestuurslid Hilbrand Sinnema van Waterschap Hunze en Aa's.

Jan Been

Jan Been Verslaggever

Aanleiding is het uitstel over het waterpeil in het gebied Oosterland bij Haren.



Natte natuur

De provincie Groningen wil van Oosterland, dat ten zuiden van de snelweg A28 ligt, natte natuur maken. De provincie moet daarvoor de grond verwerven, maar heeft daarover geen overeenstemming kunnen bereiken met de grondeigenaren.

Zolang de provincie niet de eigenaar is van de grond wil Hunze en Aa's geen besluit nemen, omdat de grondeigenaren en provincie het oneens blijven over de hoogte van het waterpeil.

Geen peil

Sinnema verwacht dat dergelijke situaties zich vaker kunnen voordoen. 'In ons beheersgebied in Groningen en Drenthe zijn meer van deze gebieden waar de provincie en de grondeigenaren het niet met elkaar eens worden. Daar kunnen we dus geen peil vaststellen.'

Sinnema gaat binnenkort met de provincie Groningen om tafel om de situatie nog eens te bespreken.

Lees ook:

- Hunze en Aa's controleert 850 kilometer dijk: 'Het is ook nog eens gezellig'

- Waterschap Hunze en Aa's wil dat boeren stoppen met maaien oevers

- Provincie Groningen en Waterschap Hunze en Aa's winnen prijs