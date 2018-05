Woning energiezuinig gemaakt? Deze bewoners merken er niets van

Een groep van zo'n vijftien huurders van Lefier in Groningen heeft maandagmiddag geprotesteerd. (Foto: Tristan Braakman / RTV Noord)

Een groep van zo'n vijftien ontevreden huurders van Lefier heeft maandagmiddag geprotesteerd bij het kantoor van de woningstichting in de stad Groningen.

De huizen van de huurders zijn gerenoveerd en energiezuinig gemaakt, maar de bewoners vinden dat ze dat niet voldoende merken in de portemonnee.

Energielasten

'Wij hebben zonnepanelen op het dak gekregen, met daarbij de toezegging dat we minder kwijt zouden zijn aan energielasten', zegt huurder Alwin Smit.

'Zonder mijn zonnepanelen betaalde ik tachtig euro per maand aan energie. Straks betaal ik 45 euro aan de energieleverancier en 95 euro aan Lefier. Dat kan ik niet betalen met mijn uitkering.'

Nul op de meter

De 95 euro die de huurders gaan betalen aan Lefier valt onder de Energieprestatie Vergoeding (EPV). De woningen zijn nu nul op de meter en verbruiken dus net zoveel energie als ze daadwerkelijk verbruiken. 'De huizen zijn rigoureus aangepakt', zegt Elza Bulstra van Lefier. 'Een deel van die investering betalen we met die EPV.'

Bulstra benadrukt dat die EPV samen met de kosten voor de aansluiting bij een energieleverancier niet hoger mag zijn dan het gemiddelde van de afgelopen drie jaar.

Onjuist plaatje

Volgens de protestanten is dat niet waar. 'De afgelopen jaren had ik nog kinderen in huis. Die zijn nu weg en dus daalt het verbruikt. Maar toch moet ik betalen alsof de kinderen er nog zijn', zegt een ongeruste bewoonster.

Ook voor huurder Alwin Smit klopt het plaatje niet. 'Ik zie het gewoon als verkapte huurverhoging. Als ze de huur gewoon zouden verhoging kan ik misschien meer huursubsidie krijgen.

Geen optie

Dat is geen optie, zegt Lefier. 'We kunnen de kosten van een renovatie niet zomaar verrekenen in de huur. Dan werk je met een andere systematiek, dat kan op dit moment niet.'

De woningcorporatie probeert de huurders al langer uit te leggen hoe de constructie werkt. In februari beloofde de woningstichting nog opnieuw met tekst en uitleg te komen. Maar dat blijkt niet genoeg.

Lefier wil opnieuw in gesprek met de huurders om uit te leggen hoe de constructie in elkaar zit. De bewoners hebben beloofd een lijst aan te leveren met daarin alle adressen waar problemen zijn.

