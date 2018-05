Midden-Groningen legt zich niet neer bij besluit over nieuwe zoutputten

De gemeente Midden-Groningen reageert gelaten op het besluit van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om het verzoek van de gemeente van tafel te vegen. Die wilde dat er niet naar nieuwe zoutbronnen zou mogen worden geboord.

Ondanks die wens besloot het SodM om zoutwinningsbedrijf Nedmag toestemming te verlenen.

Nieuw winningsplan

'Het is een wat theoretische benadering van het SodM', zegt wethouder Anja Woortman (PvdA). 'Boren doe je met het oog op het winnen van zout.' Het Staatstoezicht geeft aan dat er bij het daadwerkelijk winnen van zout eerst een nieuw winningsplan moet worden gemaakt.

Geen draagvlak

Midden-Groningen is in elk geval van zins om dan opnieuw haar bezwaar tegen de zoutwinning in en rond haar gemeentegrenzen.

'Wij vinden dat zoutwinning in die omgeving niet kan. Er is sprake van gestapelde mijnbouw, we zijn een bevingsgemeente en voor zoutwinning is geen enkel draagvlak. Dit was een poging om een vroegtijdige rem op te zetten voor nieuwe zoutwinning. Ook bij de totstandkoming van een nieuw winningsplan zullen we ons blijven uitspreken.'

