'We moeten hier iets aan doen, deze incidenten baren me zorgen'

Een steekincident dat de nodige gevolgen heeft, een Gronings volleybalkampioenschap met een bijzondere onthulling en wat is er eigenlijk te zien in de wateren van onze provincie? Dat - en meer - in Noord Vandaag.

1) Staking gestaakt

De aangekondigde OV-staking van morgen gaat toch niet door: werkgevers en bonden hebben elkaar toch gevonden in een nieuw cao-voorstel. Er werd voldoende perspectief geboden om niet te hoeven staken. Toch was niet iedereen er blij mee dat de stakingen niet doorgaan.

2) Overlast asielzoekers

De overlast van asielzoekers, afkomstig uit zogeheten veilige landen, moet worden aangepakt. In Ter Apel weten ze er alles vanaf, zeker na het steekincident van vrijdag. Waarnemend burgemeester van Westerwolde, Leendert Klaassen, erkent het probleem.

3) Waterdragers

Veel mensen uit de gemeente Midden-Groningen hebben last van wateroverlast. Als het flink regent lopen kelders vol. Het probleem ontstaat vooral omdat er weinig waterafvoer is. Er is in ieder geval één gouden tip die je kunt opvolgen als je veel wateroverlast hebt.?

4) Geheimen onder de waterspiegel

Welke geheimen hebben de wateren in Stad en Ommeland te verbergen? Op die vraag zoeken duikers van de duikvereniging Hydrofiel in Stad antwoord. 'Je hoopt iets bijzonders tegen te komen. Want als je daar geen onderzoek naar doet, kom je er nooit achter.

5) De troefkaart van Lycurgus

Abiant Lycurgus schreef zondag voor de derde opeenvolgende keer het landskampioenschap op hun naam. Ook een dag later wordt dat nog goed gevierd en komt assistent-trainer Gerard Smit met een onthullende bekentenis.

