Ballenknijpende assistent-coach Lycurgus: 'Als je de fijne kneepjes kent..'

De geruchten deden al langer de ronde, maar assistent-trainer Gerard Smit bekende het maandagavond: hij kneep een tegenstander in zijn ballen tijdens de wedstrijd Lycurgus-Orion.

De Groningse volleyballers pakten zondag de derde landstitel op rij tegen de rivaal uit Doetinchem. Ook de laatste wedstrijd in de best-of-five-serie stond weer bol van de spanning, spektakel en provocaties.

Provocatie

Smit was tijdens een setwissel, waarbij de ploegen elkaar passeren tijdens het van kant wisselen, helemaal klaar met het geprovoceer van Rob Jorna, de libero van Orion.

'Hij liep recht op me af en hij was al aardig irritant geweest in die wedstrijden ervoor.. het is misschien niet netjes, maar het was in een opwelling', bekende Smit.

'Maar ik had het idee: wij gaan niet voor ze aan de kant, en ook op dat moment niet.'

Kantelpunt

Smit ontkent droogjes dat het knijpincident het kantelpunt in de wedstrijd was: 'Als je een beetje de fijne kneepjes van het vak kent.. dan weet je dat het uiteindelijk om de jongens gaat die de ballen in slaan.'

Overigens konden de spelers van Lycurgus bevestigen dat Jorna de rest van de wedstrijd moeilijk kon lopen, dus zeker weten dat het niet van invloed was op de afloop is lastig te zeggen.

Bodempje

Smit bekende zijn daad te midden van 'zijn jongens' in een hotel in Aduard. Daar kwam de club maandagavond bij elkaar om de derde landstitel op rij te vieren.

Speler Auke van de Kamp zag de bijeenkomst ook als een perfecte gelegenheid om een goede bodem te leggen voor de rest van de avond: 'Dat bodempje hebben sommigen er vanochtend al uitgegooid, dus die moeten we inderdaad even opnieuw leggen.'

Huldiging

Na het etentje in Aduard vertrekt de ploeg richting Groningen, waar ze op het Stadhuis gehuldigd worden. 'Daar moeten we het wel een beetje netjes houden', beseft Van de Kamp. 'Daar kunnen we geen bodempjes eruit gooien', lacht hij.

