COA over steekpartij in Ter Apel: 'Incident staat op zichzelf'

De steekpartij in ter Apel van afgelopen vrijdag, waarbij een 20-jarige Algerijnse asielzoeker een omstander verwondde met een mes, was een incident dat op zichzelf staat. Dat zegt regiomanager Henk Wolfthof van COA Noord-Nederland.

De Algerijn werd betrapt in een bestelauto van de supermarkt aan de Westerstraat. Na zijn heterdaad wilde de jongen vluchten, maar omstanders versperden hem de weg. De verdachte haalde vervolgens een mes uit zijn zak en stak daarna één van de omstanders.

Veilig land

'Ik wil voorkomen dat we mensen in categorieën gaan indelen', zegt Wolthof. 'We hebben in de berichtgeving kunnen lezen dat het hier gaat om een 20-jarige Algerijn. Algerije wordt als veilig land gezien, maar dat wil niet zeggen dat een asielzoeker uit een veilig land geen recht op asiel heeft.'

Nationaliteit

Hij vervolgt: 'Iedere asielprocedure is een individueel geval en kan leiden tot een reden voor een inwilliging. Daarom vind ik ook dat dit incident los staat van welke categorie dan ook. Hoe ernstig ik het ook vindt en hoe betreurenswaardig het ook is dat dit is gebeurd: de dader had van iedere nationaliteit kunnen zijn.'

Erbovenop

Waarnemend burgemeester Leendert Klaassen van Westerwolde kondigde maandag maatregelen aan naar aanleiding van het steekincident op vrijdag.

'We hebben een afspraak met de politie dat die daar permanent aanwezig is, de verdachte krijgt een gebiedsverbod en we hebben al een alcoholverbod in de bebouwde kom. Deze regels zullen we moeten handhaven en erbovenop zitten.'

Toename

De verdachte van de steekpartij behoort tot de groep 'veiligelanders'. 'Daar hebben we nationaal nog niet het juiste antwoord op gevonden', zegt Klaassen. 'Het gaat ook in golven, maar de laatste tijd hebben we weer veel last van deze groep.'

De burgemeester ziet een toename van incidenten in de laatste weken. 'Het gaat dan vooral om winkeldiefstallen. Het incident van afgelopen vrijdag kun je zien als een ernstige variant daarvan. Vooral ook omdat er iemand gewond is geraakt. Dat vind ik wel een schokkende gebeurtenis.'

