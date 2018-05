Lycurgus viert landstitel: 'Volgend jaar is de Grote Markt uitverkocht'

De volleyballers van Abiant Lycurgus hebben de derde landstitel in de historie van de club maandag goed gevierd, met onder meer een busrit door de stad en een huldiging in het Stadhuis.

De rit in de open bus was het eerste dat op het programma stond. Superfan Heiko Treichel was de chauffeur en nam de spelers en de staf mee door de Stad en naar Aduard, waar een diner volgde.

Stadhuis

Vervolgens werd het kampioensteam meegenomen naar het Stadhuis in Groningen, waar het werd toegesproken door locoburgemeester Paul de Rook. Hij feliciteerde de ploeg en reikte cadeaus uit.

'Heel erg leuk'

De coach van Lycurgus kijkt tevreden terug op de viering van het kampioenschap. 'Het is mooi om te ervaren dat er veel waardering is uit de omgeving en ook vanuit de gemeente voor de prestatie die we met elkaar geleverd hebben. Dat is altijd heel erg leuk', aldus Arjan Taaij.

'Groningen, laat je horen!'

Middenman Dennis Borst waande zich even op een volle Grote Markt en schreeuwde vanaf het bordes van het Stadhuis: 'Groningen, laat je horen!' Waarop geen respons volgde van de zo goed als lege Grote Markt.

'Grote Markt uitverkocht'

Wat de coach betreft, gaat het volgend jaar anders. 'We hebben net een mooi opdrachtje bedacht. We gaan volgend jaar hier een huldiging doen met minimaal een paar duizend man. Dus ons 'werkgroepje-Plaza' heeft een nieuwe opdracht erbij en die is: Huldiging Grote Markt uitverkocht!', eindigt Taaij met een flinke grijns.

Getoeter en gejuich

Iets voor 21.00 uur verlieten de Lycurgianen onder luid getoeter en gejuich de binnenstad richting de eindbestemming: het Alfa-college Sportcentrum.