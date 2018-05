De coalitie in de gemeente Oldambt is rond

De onderhandelaars namens PvdA, SP, VVD en de Partij voor het Noorden (PvhN) in Oldambt hebben een coalitieakkoord gesloten, onder het motto: 'Anders maken we samen!'.

De onderhandelaars wilden in eerste instantie op 1 mei al een akkoord gesloten hebben, maar wegens het overlijden van burgemeester Pieter Smit hadden ze een kleine week extra nodig.

Met zijn allen

'Door samen te werken en 'stenen' met mensen te verbinden, maken we completer beleid en nemen we weloverwogen en gedragen beslissingen. Dat doen we niet alleen, dat kan alleen samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners, raad, college en de regio. En daarmee zorgen we ervoor dat we het anders dan eerder maken, met zijn allen,' staat in het akkoord.

Vier wethouders

Er worden vier wethouders naar voren geschoven in het akkoord. Laura Broekhuzien (PvdA) als wethouder Leefbaarheid, Ruimte en Welzijn; Kees Swagerman (SP) als wethouder Middelen, Mobiliteit en Beheer; Erick Wünker (VVD) als wethouder Economie, Arbeidsmarkt Sport en Dienstverlening; en Bard Boon (PvhN) als wethouder Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Duurzaamheid.

