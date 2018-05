Bondscoach van Marokko geeft Mahi sprankje hoop op WK-deelname

Maandag werd de voorlopige selectie van Marokko voor het WK in Rusland bekendgemaakt, en daarop ontbrak de naam van FC Groningen-aanvaller Mimoun Mahi. Mogelijk is er toch nog hoop voor hem.

Bondscoach Hervé Renard van Marokko ontkent namelijk dat hij al weet welke voetballers hij opneemt in zijn voorlopige selectie voor het WK in Rusland. Hij laat via Twitter weten dat hij pas half mei met een lijst komt.

Geroepen

Renard voelde zich geroepen om te reageren op een voorlopige selectie van 35 man die maandag door verschillende Marokkaanse media werd gepubliceerd. Op die lijst prijkten de namen van vijf eredivisievoetballers.



Niet alleen Hakim Ziyech, Karim El Ahmadi, Sofyan Amrabat , Yassin Ayoub en Zakaria Labyad maakten deel uit van die voorlopige selectie. De in Nederland geboren Nordin Amrabat en Mbark Boussoufa hoorden ook bij de gelukkigen.



Naast Mahi ontbraken Oussama Assaidi (FC Twente), Nasser El Khayati (ADO Den Haag) en Youness Mokhtar (PEC Zwolle) op de lijst van potentiële WK-gangers.

WK in Rusland

Marokko opent het WK op 15 juni tegen Iran en neemt het in de groepsfase vervolgens op tegen Portugal (20 juni) en Spanje (25 juni). In de aanloop naar het WK oefent de ploeg nog tegen Oekraïne (31 mei), Slowakije (4 juni) en Estland (9 juni).

